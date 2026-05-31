Il vicedirettore delle operazioni di Medici senza frontiere ha dichiarato che la risposta sanitaria in Congo non riesce a contenere la diffusione dell’epidemia di Ebola. La situazione viene definita profondamente allarmante, con preoccupazioni per le comunità e il personale sanitario coinvolto. Non sono stati forniti dettagli su interventi o numeri specifici, ma si evidenzia una difficoltà nel gestire l’espansione del virus nel paese.

Ebola – Gonzalez, vicedirettore delle operazioni di Medici senza frontiere: “La situazione è profondamente allarmante, preoccupazione per le comunità”e per il personale sanitario”. Ebola – N e lla Repubblica democratica del Congo, “la risposta sanitaria non sta tenendo il passo con la diffusione dell’epidemia di Ebola”. Lo dichiara Alan Gonzalez, vicedirettore delle operazioni di Medici senza frontiere (Msf) in occasione della visita a Bunia, nella provincia di Ituri, Repubblica democratica del Congo, del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Gonzales: A 2 settimane dalla dichiarazione dell’epidemia di Ebola nella provincia di Ituri, la situazione è profondamente allarmante. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Ebola, Gonzalez: “In Congo risposta sanitaria non tiene passo con la diffusione dell’epidemia”

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