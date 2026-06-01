La Repubblica delle Donne | un incontro sul lungo cammino dell’emancipazione femminile

Martedì 2 giugno alle 17:30 si è svolto un incontro pubblico nella Sala Isotta del Teatro CorTe di Coriano, promosso dalla sezione Anpi “Fratelli Ciavatti”. L’evento si intitolava “La Repubblica delle Donne” e ha affrontato il tema del percorso di emancipazione femminile nel tempo. La discussione ha coinvolto partecipanti di diverse età, senza presentare interventi ufficiali o relatori specifici. La partecipazione è stata aperta a tutta la cittadinanza.

Martedì 2 giugno, alle 17:30, nella Sala Isotta del Teatro CorTe di Coriano, la sezione Anpi “Fratelli Ciavatti” di Coriano invita la cittadinanza tutta all’incontro pubblico “La Repubblica delle Donne. Il lungo percorso di emancipazione femminile”.L’appuntamento sarà un’occasione per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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