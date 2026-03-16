La democrazia delle donne Dalla Resistenza alla Repubblica | incontro con Mara Valdinosi

Mercoledì 18 marzo alle ore 15,00 si terrà a Forlì, presso il palazzo della Provincia in Piazza Morgagni, 9, una conferenza intitolata “La democrazia delle donne. Dalla Resistenza alla Repubblica”. L’evento vedrà la partecipazione di Mara Valdinosi, che parlerà di tematiche legate alla storia delle donne e al loro ruolo nel processo democratico italiano. L’incontro è aperto al pubblico.

Mercoledì 18 marzo alle ore 15,00 si terrà a Forlì al palazzo della Provincia in Piazza Morgagni, 9 la conferenza “La democrazia delle donne. Dalla Resistenza alla Repubblica.” Relatore: Mara Valdinosi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Coraggiose e riformiste. Sulla tenacia delle donne costruita la democrazia e l’idea della RepubblicaRepubblica, sostantivo femminile, ma nel racconto della nascita della moderna forma di governo italiana che viene fatto sui libri di storia, il...

Mattarella: Repubblica ha 80 anni, primo voto donne carattere indelebile democrazia – Il video(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "Nell’anno che si presenta ricorderemo gli ottant’anni della Repubblica.

Aggiornamenti e notizie su Dalla Resistenza

Temi più discussi: 8 Marzo di libertà e di pace; Le donne, la resistenza, il voto; Giornata della donna e Resistenza: a Tursi ricordata la lotta al femminile: Richiesto più coraggio che agli uomini; Da Zelina Rossi a Nilde Iotti: a Bagnolo la storia delle donne che hanno costruito la democrazia.

Dalla Resistenza alle lotte di oggi: l’8 Marzo attraverso la storia di UDI. A Ravenna la mostra che celebra i primi 80 anni dell’associazioneIn occasione della Giornata internazionale della donna, ricorrenza dedicata alla celebrazione dei diritti conquistati, da un lato, e a ricordare quanta ... ravennanotizie.it

Le donne fra Resistenza e RepubblicaL’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea Sabato 8 marzo, dalle 11 alle 16.30, apre le sue porte con il progetto #Archivio Aperto dedicato alle Donne fra Resistenza e Repubb ... toscanaoggi.it

Milano e Roma. Iraniani in piazza : la soluzione non è la guerra portata dall’esterno, né la conciliazione col regime degli Ayatollah, ma il cambiamento portato dal popolo iraniano e dalla resistenza organizzata @Corriere x.com

Serra de' Conti: dalla resistenza popolare al beatificazione, un incontro su suor Maria Giuseppina - facebook.com facebook