Emancipazione e voto | l’incontro a Palazzo Moroni sulle donne italiane

L'incontro tenutosi a Palazzo Moroni ha affrontato il tema dell’emancipazione femminile e del diritto di voto, analizzando come le donne italiane abbiano contribuito alla storia attraverso le esperienze nei borghi e nelle comunità locali. Sono state presentate le figure che, unendo le vicende di emigrazione e battaglie per i diritti civili, hanno lasciato un segno nel percorso di crescita e riconoscimento delle donne nel Paese. La discussione ha coinvolto vari interventi e testimonianze di esperienze dirette.

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? Punti chiave Come hanno influenzato la storia globale le donne partendo dai borghi?. Chi sono le protagoniste che hanno unito emigrazione e diritti civili?. Cosa rivelano le migrazioni transoceaniche sul percorso di emancipazione femminile?. Dove si possono scoprire le altre iniziative culturali attive a maggio?.? In Breve Convegno organizzato dalla sezione Patavium Euganea della Fidapa il 22 maggio ore 18.30.. Relatrice Miazzo presenta il libro Donne in cammino sulla storia tra Ottocento e Novecento.. Patrocinio della Regione Veneto, Comune di Padova e Fidapa BPW Italy Distretto Nord Est.. Eventi correlati a Feriole fino al 24 maggio e al Campo Marzio fino al 17 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emancipazione e voto: l’incontro a Palazzo Moroni sulle donne italiane ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Leonardo Ghiraldini a Palazzo Moroni: incontro con il campione di rugby Pari opportunità, a Palazzo degli Elefanti l’incontro "Donne, Innovazione e Inclusione"Giovedì 5 marzo, alle 16, l'Aula Consiliare di Palazzo degli Elefanti ospiterà l'evento "Donne, Innovazione e Inclusione", promosso su iniziativa...