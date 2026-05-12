La Repubblica festeggia gli 80 anni con una serie di incontri dedicati ai personaggi di spicco. La manifestazione si apre con una cerimonia presso il Vicolo di un istituto culturale storico, coinvolgendo figure di rilievo nel panorama nazionale. La giornata si svolge tra interventi e discussioni, nel rispetto delle tradizioni di un ciclo che si ripete da diversi anni. La discussione si concentra su temi di attualità e sulla memoria storica.

Nel ’De Oratore’ Cicerone diceva che la storia è maestra di vita. Oggi, non crediamo più che possa insegnarci a migliorare. Ma dobbiamo "proteggere e innaffiare le radici della nostra storia", perché "è una storia di libertà che va curata come una pianta preziosa". Sono le parole del direttore del Gabinetto Vieusseux, Riccardo Nencini (foto), che così presenta il ciclo di incontri dedicato agli ottant’anni dal Referendum che ha fatto dell’ Italia una Repubblica. È proprio nell’ottica della cura della memoria che da questo pomeriggio e fino al 9 giugno, per cinque appuntamenti a ingresso libero e sempre alle 17,30, il Gabinetto Vieusseux ospita in Sala Ferri, a Palazzo Strozzi, il ciclo di incontri ’Ottant’anni ben portati?’.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Repubblica compie 80 anni. Cavalcata storica col Vieusseux. Via al ciclo di incontri con i big

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