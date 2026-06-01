Una reliquia del Beato Talamoni è stata messa in vendita su eBay per 300 euro, suscitando attenzione. Il Codice di Diritto Canonico vieta espressamente la vendita di sacre reliquie, considerandola un atto illecito. Le sanzioni previste includono anche la scomunica. La vendita online di reliquie sacre, come in questo caso, viola le norme canoniche e può comportare conseguenze penali e religiose.

Monza – Secondo il Codice di Diritto Canonico “è assolutamente illecito vendere le sacre reliquie ”. Con pene che possono arrivare alla scomunica. Eppure una reliquia “ex ossibus”, vale a dire con un frammento del corpo del Beato Luigi Talamon i, patrono della provincia di Monza e Brianza, è stata messa in vendita su eBay. Ci si è imbattuto Vittorio Rossin, collezionista, appassionato di cimeli storic i e “devoto di Talamoni: quando l’ho visto sono saltato sulla sedia. Non avrebbe dovuto essere in vendita”. Tanto più che si trattava della reliquia di una persona morta relativamente di recente, visto che quest’anno si celebrano i 100 anni dal decesso del sacerdote più amato dai monzesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La reliquia proibita: quell’osso del Beato Talamoni in vendita su eBay per 300 euro

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