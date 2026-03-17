Un monzese è stato denunciato dopo aver messo in vendita online una bicicletta rubata a Pandino, in provincia di Cremona. L'uomo, trovato in possesso anche di altri due velocipedi di provenienza sospetta, è stato sottoposto a sequestro. La bicicletta, venduta a circa 300 euro, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Monza, 17 marzo 2026 - La bicicletta rubata a Pandino in provincia di Cremona era stata messa in vendita online da un monzese, trovato in possesso di altri due velocipedi di provenienza sospetta che sono stati sequestrati. Si è conclusa con una denuncia per ricettazione l'operazione congiunta tra le Polizie Locali di Monza e Pandino nata dalla querela presentata da un cittadino cremonese vittima del furto della propria bicicletta. Gli agenti avevano individuavano un annuncio pubblicato su un noto portale di compravendita online: il velocipede sottratto risultava offerto in vendita al prezzo di 300 euro e indicato come disponibile presso l’abitazione del venditore, situata nel Comune di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La bici rubata a Pandino finisce in vendita online a 300 euro: denunciato un monzese

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