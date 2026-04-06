Da ottobre 2023, le vendite online attraverso piattaforme come eBay, Vinted ed Etsy sono soggette a nuove norme fiscali introdotte dall'Unione Europea. Queste misure prevedono controlli più rigorosi da parte delle autorità fiscali italiane, che ora monitorano in modo più diretto le transazioni digitali effettuate dagli utenti italiani. La normativa, nota come DAC7, mira a garantire una maggiore trasparenza e conformità fiscale per chi vende beni attraverso questi siti.

I cittadini italiani che utilizzano piattaforme di vendita digitale devono ora fare i conti con una nuova trasparenza fiscale imposta da Bruxelles, che trasforma siti come Vinted, eBay ed Etsy in veri e propri strumenti di monitoraggio per l’erario. Il cambiamento nasce dalla direttiva europea DAC7. Questo regolamento obbliga i gestori dei marketplace a tracciare ogni movimento finanziario e a comunicare annualmente all’amministrazione finanziaria i dati degli utenti che superano le trenta operazioni di vendita oppure raggiungono un incasso totale di duemila euro. Non si tratta di una tassa automatica, ma di un sistema di profilazione. L’Agenzia delle entrate riceve queste liste per distinguere chi vende sporadicamente oggetti personali da chi invece organizza un’attività commerciale sistematica sotto le spoglie di un profilo privato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vendite online: DAC7 e il nuovo controllo del fisco su eBay e Vinted

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