Una reliquia del Beato, un osso di Talamoni, è stata messa in vendita online a 300 euro. Il Codice di Diritto Canonico vieta la vendita di sacre reliquie, considerandola un atto illecito. Le pene previste possono arrivare alla scomunica. La vendita è stata scoperta dai controlli, e l’oggetto è stato rimosso dai siti di e-commerce. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sulle modalità di vendita.

Secondo il Codice di Diritto Canonico "è assolutamente illecito vendere le sacre reliquie ". Con pene che possono arrivare alla scomunica. Eppure una reliquia “ex ossibus”, vale a dire con un frammento del corpo del Beato Luigi Talamoni, patrono della provincia di Monza e Brianza, è stata messa in vendita su eBay. Ci si è imbattuto Vittorio Rossin, collezionista, appassionato di cimeli storici e "devoto di Talamoni: quando l’ho visto sono saltato sulla sedia. Non avrebbe dovuto essere in vendita". Tanto più che si trattava della reliquia di una persona morta relativamente di recente, visto che proprio quest’anno si celebrano i 100 anni dal decesso del sacerdote più amato dai Monzesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La reliquia del Beato. Quell’osso di Talamoni sul web a 300 euro

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