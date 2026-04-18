Sul web foto Meloni con il ‘padre’ Squarta FdI | È falso quell’uomo sono io

Una vecchia foto risalente a oltre vent’anni fa mostra Giorgia Meloni in compagnia di un uomo, ma sui social è circolata una notizia che attribuisce questa immagine a un presunto padre della premier. La foto è diventata virale come parte di una fake news, mentre l’uomo ritratto ha dichiarato di essere lui stesso e di non essere legato alla figura indicata. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui soggetti della foto.

(Adnkronos) – Una vecchia foto di oltre vent’anni fa con Giorgia Meloni diventa il centro di una fake news diventata virale sul web: sui social è stata infatti attribuita a un presunto 'padre' della premier, scatenando una narrazione completamente falsa. A smentire tutto è l’europarlamentare di Fratelli d'Italia Marco Squarta, protagonista dello scatto, che ha denunciato una "bugia costruita da zero" e la manipolazione della sua immagine. Insieme allo scatto, scritte tese a sostenere che non corrisponderebbe al vero la chiusura dei rapporti tra i due quando l'attuale premier era ancora una bambina. "Meloni e suo padre: 'Ho rotto i rapporti con lui da quando avevo 11 anni'.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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