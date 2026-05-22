Niente Regione Puglia per Nichi Vendola ma arriva la prescrizione sull’Ilva di Taranto

Da ilgiornale.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, Nichi Vendola ha ricevuto una sentenza giudiziaria riguardante il suo coinvolgimento sulla vicenda Ilva di Taranto. La decisione ha portato alla prescrizione del reato contestato. Tuttavia, non ci sono stati sviluppi relativi a eventuali procedimenti o conseguenze legate alla sua posizione nelle questioni legate alla Regione Puglia. La notizia si inserisce nel quadro delle sentenze emesse in ambito giudiziario riguardanti il settore industriale e politico.

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Giornata di sentenze giudiziarie dal sapore agrodolce per Nichi Vendola. L'ex presidente della Regione Puglia, da un lato ha visto cadere in prescrizione il reato di concussione per il quale era imputato nell'inchiesta sull’Ilva di Taranto, mentre dall’altro lato il Tar di Bari ha rigettato il ricorso presentato da Avs contro il mancato riconoscimento di un seggio alle ultime elezioni Regionali. "Le ragioni che ci hanno portato a presentare il ricorso al Tar di Bari non erano di natura giuridica. Era ed è una questione profondamente politica, e la sentenza di oggi ci consente di ribadire con la stessa convinzione di sempre le ragioni che ci... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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