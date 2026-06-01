La Promessa è tra le soap opera più amate dal pubblico italiano. Le vicende con protagonisti Manuel e Curro collezionano più di un milione di telespettatori sui teleschermi di Rete 4. Un grande successo che Mediaset ha deciso di promuovere anche in prima serata. Secondo quanto riportato in rete, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di puntare sulla soap opera anche per la fascia serale. In particolare da sabato 13 giugno, i telespettatori potranno assistere a La Promessa anche in prime time dove siamo sicuri otterrà un grande successo grazie alle vicende ricche di colpi di scena della famiglia de Lujan. La soap opera sbarcherà da sabato 13 giugno in prima serata su Rete 4. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Promessa sbarca in prima serata su Rete 4: c’è la data

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Promessa - Anticipazioni 24 e 25 Maggio 2026 - SAMUEL LASCIA LA PROMESSA

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Promessa sbarca in prima serata su Rete 4: ecco da quando e perché

Leggi anche: La Promessa conquista la prima serata: Rete 4 punta tutto sulla soap spagnola!

Temi più discussi: DENZA sbarca in Italia: a Bologna il primo showroom e la stazione di ricarica più veloce al mondo; Newcleo, la start-up italiana per il nuovo nucleare, sbarca al Nasdaq: deal da 2,4 miliardi $; Il vostro conto in mano a un agente di intelligenza artificiale; Oratorio feriale, numeri e volti: Noi, animatori di 240mila bimbi.

#raccontodiunanotte #forbiddenfruit #uominiedonne #gfvip AVVISO #LAPROMESSA SBARCA IN PRIMA SERATA: ECCO DA QUANDO > x.com

La Promessa sbarca in prima serata su Rete 4: ecco da quando e perchéLa Promessa è una delle soap opera più seguite in Italia. Le vicende che raccontano la storia della famiglia de Lujan collezionano in media oltre 1 ... ilsipontino.net

La Promessa, cambio programmazione: la soap in prima serata, scelta la data di inizioImportanti novità per i fan di La Promessa, la celebre soap opera spagnola che continua a conquistare il pubblico italiano. I vertici Mediaset hanno deciso di modificare la programmazione della serie, ... it.blastingnews.com