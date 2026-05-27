La Promessa continua a crescere nel gradimento del pubblico e da giugno avrà ancora più spazio nella programmazione di Rete 4. Oltre all’appuntamento quotidiano delle 19:45, arriveranno anche speciali in prima serata al sabato. Una novità importante che conferma il successo della soap e l’affetto degli spettatori. Per i fan de La Promessa arriva una novità importante, di quelle che confermano quanto la soap spagnola sia ormai diventata un punto fermo della programmazione Mediaset. A partire da giugno, infatti, la serie non resterà confinata soltanto al suo appuntamento preserale, ma troverà spazio anche nella fascia più ambita della televisione: la prima serata. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Promessa conquista la prima serata: Rete 4 punta tutto sulla soap spagnola!

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