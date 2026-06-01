Tra le mura del palazzo, si registrano tensioni tra i membri della famiglia, con discussioni accese e scontri verbali. Nelle puntate dal 8 al 14 giugno, emergono nuovi sospetti su un personaggio chiamato Lorenzo, che si aggiungono alle già presenti tensioni e ai segreti nascosti. Le scene mostrano anche momenti di confronto tra i protagonisti, con sguardi sospettosi e parole che rivelano tensioni latenti.

Le nuove puntate di La Promessa, in onda dall’8 al 14 giugno 2026, riportano il pubblico dentro le mura del palazzo dove segreti, tensioni familiari e amori irrisolti continuano a intrecciarsi senza sosta. La situazione di Rafaela sembra finalmente migliorare, ma il ritorno del barone de Valladares riaccende vecchie paure e mette Catalina e Adriano davanti a scelte difficili. Nel frattempo, Manuel festeggia un importante traguardo, mentre Curro inizia a sospettare che Lorenzo nasconda molto più di quanto voglia far credere. La settimana si preannuncia intensa: quali conseguenze avrà il ritorno del barone? Manuel riuscirà a concentrarsi sui... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Promessa, anticipazioni dall’8 al 14 giugno 2026: tensioni a palazzo e nuovi sospetti su Lorenzo

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La Promessa - Anticipazioni 18 e 19 Maggio 2026 - LA PARTENZA DI LOPE

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