La Promessa anticipazioni settimanali dall’11 al 17 aprile 2026 | i sospetti di Manuel su Toño confermati dal sergente Burdina

Da superguidatv.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana dall’11 al 17 aprile 2026, la telenovela spagnola La Promessa presenterà numerosi sviluppi. Manuel continuerà a nutrire sospetti su Toño, e queste supposizioni verranno confermate dal sergente Burdina. I personaggi si troveranno coinvolti in situazioni che cambieranno le dinamiche delle loro relazioni e porteranno nuovi elementi alla trama. La narrazione si concentrerà su questi eventi, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Sarà una settimana davvero ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dall’11 al 17 aprile, assisteremo a una conversazione tra Maria e Samuel, nel corso della quale emergeranno tutte le preoccupazioni della donna. Ci sarà spazio anche per alcuni fatti che dimostreranno che Manuel avrà avuto ragione a non fidarsi completamente di Toño. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. La Promessa, puntate italiane dall’11 al 17 aprile. Curro si rivolge a Manuel per chiarire il legame tra Jacobo ed Esteban De Monteclaro, ma ciò che emerge è molto diverso da quanto immaginava. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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