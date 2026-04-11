Nella settimana dall’11 al 17 aprile 2026, la telenovela spagnola La Promessa presenterà numerosi sviluppi. Manuel continuerà a nutrire sospetti su Toño, e queste supposizioni verranno confermate dal sergente Burdina. I personaggi si troveranno coinvolti in situazioni che cambieranno le dinamiche delle loro relazioni e porteranno nuovi elementi alla trama. La narrazione si concentrerà su questi eventi, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Sarà una settimana davvero ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dall’11 al 17 aprile, assisteremo a una conversazione tra Maria e Samuel, nel corso della quale emergeranno tutte le preoccupazioni della donna. Ci sarà spazio anche per alcuni fatti che dimostreranno che Manuel avrà avuto ragione a non fidarsi completamente di Toño. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. La Promessa, puntate italiane dall’11 al 17 aprile. Curro si rivolge a Manuel per chiarire il legame tra Jacobo ed Esteban De Monteclaro, ma ciò che emerge è molto diverso da quanto immaginava. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dall’11 al 17 aprile 2026: i sospetti di Manuel su Toño confermati dal sergente Burdina

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La Promessa - Anticipazioni 26 e 27 Dicembre 2025 - PETRA LICENZIA SIMONA

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Il Muro del Pianto e della Vergogna nella Terra Promessa x.com

Prima l'annuncio sui social, poi la promessa mantenuta con il lancio di banconote per un valore di circa 700 euro dal secondo piano del centro commerciale di Mallplaza Vespucio, in Cile. L'idea di due influencer locali. Come mostrano le immagini, il lancio dei - facebook.com facebook