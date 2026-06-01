Nella puntata del 2 giugno de La Promessa, Leocadia lascia tutti senza parole donando ad Alonso un'auto di lusso. Un gesto sorprendente che nasconde una strategia per influenzare le sorti della guerra alla tenuta. Le anticipazioni de La Promessa del 2 giugno rivelano un colpo di scena destinato a scuotere la tenuta. Leocadia sorprende Alonso con un regalo inatteso e molto costoso. Nel frattempo Don Ricardo e suo figlio Santos devono subire una nuova umiliazione da Don Cristóbal e nessuno ha notizie di Lope. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Enora e Toño completano le modifiche al motore e invitano Manuel a brindare a Luján. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 2 giugno: Leocadia sorprende Alonso con un regalo costoso

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