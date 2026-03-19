la promessa anticipazioni 20 marzo alonso e leocadia nel panico per un ospite inatteso

Un guasto all'auto costringe il Duca de Carvajal y Cifuentes a cercare ospitalità dai Luján, gettando Alonso e Leocadia nel panico. Curro Adriano e Catalina devono restare nascosti o la famiglia rischia la rovina. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Un imprevisto meccanico porta a Palazzo l'ospite più temuto: il Duca de Carvajal y Cifuentes. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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