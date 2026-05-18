Don Alonso compie un gesto inaspettato e dona a Romulo una casa al mare, cambiando il suo futuro tra emozione e commiato. Angela è pronta a lasciare la Spagna per sfuggire alla morsa di Don Lorenzo e Leocadia La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: l'addio di Don Romulo unisce nobili e servitù in un momento di grande commozione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 19 maggio: Don Alonso sorprende Romulo con un regalo pazzesco

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