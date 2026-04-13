Nel centro di Mestre c' è una nuova profumeria artistica

A Mestre, nel centro della città, ha aperto una nuova profumeria artistica situata in via Rosa. La attività è stata avviata nei giorni scorsi ed è gestita da un giovane imprenditore di 29 anni. La profumeria si chiama Zephyr ed è stata fondata dallo stesso Marco Riccardi. La presenza di questa nuova attività ha portato un cambiamento nel panorama commerciale locale.

È iniziata nei giorni scorsi in via Rosa, a Mestre, l'attività della profumeria artistica Zephyr, fondata dal 29enne Marco Riccardi. Il giovane imprenditore ha scelto di portare in città un concept di nicchia, caratterizzato dalla ricerca, da percorsi olfattivi e dalla selezione delle materie.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Maxi-furto da 245mila euro in una profumeria di Torino Centro e acquisti con carte clonate, ladro ai domiciliariA fine gennaio 2026 gli agenti della squadra mobile della polizia di Stato di Torino hanno arrestato e posto ai domiciliari un 25enne romeno... Ginnastica artistica, Carate vince l’apertura di Serie A1: gran duello con Mestre, brillano Targhetta e AbbadiniLa Ginnastica Pro Carate ha vinto la prima tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile, imponendosi al PalaPanini di Modena con il...