Eugenia di York, 36 anni, affronta una crisi familiare legata alla cattiva reputazione dei genitori, l’ex principe Andrea e Sarah Ferguson. Nel frattempo, cerca di mantenere un atteggiamento positivo, concentrandosi su marito e figli. È in attesa del suo terzo bambino, previsto per questa estate. La principessa tenta di trovare stabilità personale in un periodo difficile, senza commentare pubblicamente le vicende dei genitori.

Non deve essere un periodo facile, questo, per Eugenia di York. La principessa, 36 anni compiuti lo scorso marzo, da mesi si trova a combattere con la sciagurata immagine pubblica dei suoi genitori, l’ex principe Andrea e Sarah Ferguson. Coinvolta nello scandalo Epstein, la madre è scomparsa dai riflettori. Il padre? Non c’è giorno che passa in cui non emergano dettagli scabrosi sui reati commessi proprio in virtù dell’amicizia con il pedofilo americano. Eugenia, a cascata, si è trovata a dover rinunciare a una serie di incarichi pubblici proprio in virtù del suo legame diretto con i due disgraziati. Eugenia di York prova ad essere felice. Nonostante la crisi della famiglia d’origine, Eugenia di York sta provando a non farsi trascinare nella melma dello scandalo in cui sono coinvolti i genitori. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La principessa di York combatte la crisi dei genitori e prova ad essere felice, puntando su marito e figli. In attesa del terzo, in arrivo questa estate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La principessa Eugenie di York è incinta del terzo figlio: la foto dell’ecografia mette fine ai rumors sulla crisi con il marito per lo scandalo EpsteinLa principessa Eugenie di York ha annunciato di aspettare il suo terzo figlio attraverso una foto di un'ecografia pubblicata sui social.

La principessa Eugenie di York è incinta del terzo figlio: la foto con l’ecografia e l’annuncio ufficialeLa principessa Eugenie di York ha annunciato di essere in gravidanza per la terza volta.

Temi più discussi: La principessa Eugenie sfoggia il suo pancione con un tubino nero e un soprabito rosso di seta; Secondo questi indizi, il principe George andrà a Eton con il cugino Wolfie; Perché i figli della Principessa Beatrice hanno titoli nobiliari e quelli di Eugenia no; Caso Epstein, per l'ex principe Andrea l’inchiesta si allarga anche a sospetti reati sessuali. E la polizia invita eventuali vittime a parlare.

30 maggio 2023 nascita di Ernest Brooksbank figlio della principessa Eugenia di York e di suo marito, Jack Brooksbank, pronipote di re Carlo III e cugino di secondo grado del principe Giorgio di Galles e dei suoi fratelli. x.com

Torta della principessa svedese - Pasticceria Schubert reddit

Re Carlo licenzia la nipote Eugenia, la maledizione degli York colpisce ancoraDa promessa per il futuro a uscita silenziosa: l’avventura di Eugenia di York nella fondazione di Re Carlo si è conclusa tra dubbi e interrogativi ... dilei.it

La principessa Eugenie di York sfoggia il suo pancione con un tubino nero e un soprabito rosso di setaLa principessa Eugenie di York ha appena annunciato di essere incinta del suo terzo figlio, ma questo non significa (certo) restare lontana dalla vita mondana. La royal è stata fotografata nel quartie ... elle.com