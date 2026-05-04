La principessa Eugenie di York ha annunciato di essere in gravidanza per la terza volta. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente da Buckingham Palace, che ha pubblicato una foto dell’ecografia. Si prevede che il bambino arrivi durante l’estate. La famiglia si è detta molto felice, mentre il re ha espresso il suo entusiasmo per questa novità.

Nel comunicato ufficiale, il Palazzo ha dichiarato: «Sua Altezza Reale, la principessa Eugenie, e il signor Jack Brooksbank sono lieti di annunciare che aspettano il loro terzo figlio, previsto per l’estate. August ed Ernest sono entusiasti all’idea di un nuovo fratellino o di una sorellina. Sua Maestà il re è stato informato ed è felice della notizia». Eugenie ha più volte raccontato in passato la sua esperienza positiva della maternità, ma ha sempre mantenuto una forte riservatezza sulla sua vita privata. Questa volta però ha voluto condividere anche lei la lieta notizia divulgandola sui social con un post su Instagram, pubblicato sul suo account ufficiale, in cui i due figli, August ed Ernest (con la divisa del Chelsea), tengono fra le manine un’ecografia del fratellino o della sorellina.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La principessa Eugenie di York è incinta del terzo figlio: la foto con l’ecografia e l’annuncio ufficiale

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