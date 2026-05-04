La principessa Eugenie di York ha annunciato di aspettare il suo terzo figlio attraverso una foto di un'ecografia pubblicata sui social. La comunicazione arriva dopo che alcune immagini pubblicate nel fine settimana avevano alimentato voci di una crisi con il marito, legate a uno scandalo di cronaca nera. La foto ufficiale chiarisce la sua gravidanza, mettendo fine ai sospetti e alle indiscrezioni circolate recentemente.

L’ecografia condivisa dalla secondogenita di Andrea Mountbatten-Windsor mette a tacere le voci di crisi con il marito Jack Brooksbank L’immagine di una ecografia fuga i dubbi generati da alcune foto che erano circolate nel fine settimana: la principessa Eugenie aspetta il suo terzo bambino. L’annuncio ufficiale arriva rimettendo in moto i profili social dell’erede della sventurata famiglia degli ex duchi di York. A prendere in mano il telefono per pubblicare foto e notizia è la secondogenita di Andrea e Sarah Ferguson che il giorno prima aveva pubblicato una foto del marito, Jack Brooksbank. Lui stava rilassato su una spiaggia e la didascalia che lo accompagnava recitava: “Buon 40esimo, amore mio”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La principessa Eugenie di York è incinta del terzo figlio: la foto dell’ecografia mette fine ai rumors sulla crisi con il marito per lo scandalo Epstein

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