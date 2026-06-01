La prima pietra del nuovo stadio Comunale Iniziano oggi i lavori per l’impianto del futuro
Alle ore 11 di questa mattina si sono avviati i lavori per la costruzione del nuovo stadio Comunale. È stata posta la prima pietra dell’impianto, segnando l’inizio ufficiale delle operazioni di costruzione. L’evento rappresenta il primo passo concreto verso la realizzazione della struttura, con i lavori che proseguiranno secondo il cronoprogramma stabilito. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle modalità o sulle tempistiche è stato comunicato.
L’appuntamento con la storia è per le ore 11 di questa mattina quando verrà dato ufficialmente il via ai lavori per il nuovo stadio. Una breve cerimonia privata alla presenza del presidente Guglielmo Manzo e dell’architetto che coordina l’intero progetto Carlo Fayer. Per l’amministrazione comunale attesa la presenza del sindaco Alessandro Ghinelli e quella dell’assessore allo sport Federico Scapecchi. Da capire se verrà dato soltanto un simbolico colpo di piccone o se invece i mezzi meccanici metteranno subito in funzione la benna piuttosto che la pinza o il frantumatore. Sarà un momento nel quale sentimenti diversi si mischieranno:... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Roma, Gualtieri: La prima pietra del nuovo stadio nel 2027
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