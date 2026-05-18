Iniziano i lavori allo stadio Giraud per la Serie C

Sono iniziati i lavori di adeguamento allo stadio “Giraud” per la partecipazione alla Serie C. Questa mattina sono state avviate le operazioni di scavo con l’obiettivo di ampliare lo spazio dedicato alle panchine. Le attività riguardano principalmente le aree laterali del campo, senza interventi sulla struttura principale. Le operazioni sono state effettuate con l’uso di macchinari, e il cantiere è stato avviato nel rispetto delle normative di sicurezza. Le modifiche sono previste per essere completate entro i prossimi mesi.

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