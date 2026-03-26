Il 26 marzo 2026 è stata posata la prima pietra del nuovo centro sportivo di GOfit in via Marzabotto, che sostituirà l'ex impianto Cierrebi. L'intervento prevede la realizzazione di spazi dedicati allo sport, aree verdi e un parcheggio di grandi dimensioni destinato al quartiere. La posa rappresenta l'avvio dei lavori per la nuova struttura.

Bologna, 26 marzo 2026 – E’ stata finalmente posata la tanto agognata prima pietra del centro sportivo di GOfit in via Marzabotto, che prenderà il posto del compianto Cierrebi. Un intervento di rigenerazione a lungo molto discusso, soprattutto da parte dei comitati dei residenti che si sono sempre opposti, ma che nelle mire del Comune servirà anche a riqualificare l’intera zona, con nuovi alberi e un parcheggio. Nessun contestatore presente, forse anche a causa del maltempo. Soddisfatto il sindaco Matteo Lepore, che simbolicamente ha dato il via alla costruzione della nuova struttura posando, come detto, la fatidica prima pietra. “Siamo molto felici e curiosi – dice lui –: qui ci saranno tante attività condivise con la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio Cierrebi, posata la prima pietra del nuovo impianto GOfit. “Sport, nuovi alberi e un grande parcheggio per il quartiere”

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