Una degustazione dedicata alla margherita si svolge presso La Piedigrotta di Varese. L’attività si concentra sulla preparazione e sulla qualità della pizza, con particolare attenzione alla margherita. La pizzeria è descritta come una delle più sottovalutate della Lombardia, con alcuni che ritengono possa essere tra le migliori d’Italia. La percezione della sua qualità si rafforza con ogni visita, secondo quanto riportato.

Continuo a pensare e a ogni mia visita il mio pensiero si rafforza che La Piedigrotta di Varese sia la pizzeria più sottovalutata della Lombardia, e forse d'Italia. Sottovalutata dalla critica, si badi, non certo dal pubblico che riempie tutti i giorni il locale di Antonello Cioffi - figlio di Gaetano, che fondò in locale nel 1974 - e che con la pizza ci gioca, la trasforma, la rende plastica; la modella nelle forme, nella struttura, in modo che somigli ad altro e che riesca a reggere il passo di un intero menu degustazione. Come l'ultimo, che io ho assaggiato, "Margherita Obsession", un gioco in sette tappe attraverso le varie forme che può assumere la pizza per antonomasia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Piedigrotta, una degustazione che ruota attorno alla margherita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Piedigrotta, sette passi nella MargheritaLa pizzeria La Piedigrotta di Varese viene considerata da chi la frequenta una delle più sottovalutate in Lombardia e in Italia.

Il regista Nicola Campiotti e l'attrice Evita Ciri: “Affascinati dalla storia che ruota attorno a Narni Sotterranea”Il regista Nicola Campiotti e l’attrice Evita Ciri hanno visitato Narni Sotterranea e si sono detti affascinati dalla storia e dagli ambienti...

Argomenti più discussi: La Piedigrotta, una degustazione che ruota attorno alla margherita; La Piedigrotta, sette passi nella Margherita.

La Piedigrotta, una degustazione che ruota attorno alla margheritaMargherita Obsession, un gioco in sette tappe attraverso le varie forme che può assumere la pizza per antonomasia ... ilgiornale.it

La Piedigrotta, sette passi nella MargheritaLa pizzeria al centro di Varese, condotta da Antonello Cioffi, propone un nuovo menu degustazione con tappe che partono dagli elementi della pizza per antonomasia, che di volta in volta prendono le ... ilgiornale.it