Il regista Nicola Campiotti e l' attrice Evita Ciri | Affascinati dalla storia che ruota attorno a Narni Sotterranea

Il regista Nicola Campiotti e l’attrice Evita Ciri hanno visitato Narni Sotterranea e si sono detti affascinati dalla storia e dagli ambienti sotterranei. La loro visita si aggiunge a quella di altri personaggi noti che, nel passato, sono passati per Narni e hanno espresso il loro interesse per le bellezze nascoste sotto la città. Numerosi visitatori importanti si sono soffermati sui percorsi e le strutture sotterranee.

Ancora dei personaggi importanti rimasti affascinati dalle bellezze di Narni Sotterranea. In passato sono stati tanti i "Vip" capitati a Narni, magari per caso, che sono rimasti colpiti dalla visita fatta nei sotterranei della città. Gli ultimi due personaggi noti, che sono scesi lungo le scalette che conducono verso la porta di ingresso del sito, sono stati il regista e scrittore Nicola Campiotti e la sua compagna, l'attrice Evita Ciri. Quest'ultima è diventata famosa in Italia per essere stata nel 1967, ancora giovanissima, l'attrice che ha impersonato Lucia nello sceneggiato "I Promessi Sposi", andato in onda sulla Rai, con un cast di attori straordinari e la regia di Sandro Bolchi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Narni Sotterranea: l'associazione acquista un defibrillatore e forma i suoi collaboratori per interventi di emergenza Kristen Stewart: "Da regista mi rispettano più che da attrice"La star di Twilight ha riflettuto sul cambiamento di atteggiamento nei suoi confronti in base al ruolo nel progetto, nel passaggio dalla recitazione...