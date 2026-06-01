la pesca saturnia marchigiana di eleuteri si espande anche in europa

La pesca Saturnia marchigiana di Eleuteri si sta espandendo anche in Europa. La società ha annunciato l’ingresso in nuovi mercati europei, portando con sé la produzione di pesche di alta qualità. Nel frattempo, si continua a puntare su investimenti in ricerca e innovazione per garantire margini economici sostenibili sui prodotti agricoli. La strategia mira a rafforzare la presenza internazionale e a migliorare la competitività.

GARANTIRE i margini economici sui prodotti agricoli facendo leva su investimenti in ricerca e innovazione. Questa è la filosofia dell’imprenditore Marco Eleuteri, ad dell’azienda agricola Eleuteri di Civitanova Marche, per aumentare la redditività dell’agricoltura. L’azienda è stata fondata nel 1985 con la produzione di pesche piatte, e oggi, grazie a questa specializzazione è diventata un leader europeo nel settore, riuscendo a ridare nuova linfa al settore primario. Tecnicamente si chiamano pesche “platicarpe”, evoluzione della pesca “tabacchiera”, e sono diventate negli anni oggetto di un brand nazionale attraverso il marchio Saturnia.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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