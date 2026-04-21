Pesca marchigiana a Barcellona | 10 eccellenze puntano al mondo

Dieci aziende del settore ittico marchigiano sono arrivate a Barcellona per partecipare alla Seafood Expo Global, l’evento internazionale che si tiene dal 21 al 23 aprile. La manifestazione rappresenta un’opportunità per mostrare i prodotti e le competenze delle realtà produttive della regione, considerate tra le eccellenze nel settore. La partecipazione si inserisce in un contesto di promozione e confronto tra operatori di tutto il mondo.

Le dieci realtà produttive del comparto ittico marchigiano sono approdate a Barcellona per dare voce al modello economico locale durante la Seafood Expo Global, l’evento di riferimento mondiale per il settore che si svolge dal 21 al 23 aprile. La missione mira a trasformare le eccellenze del territorio in opportunità commerciali concrete attraverso una strategia coordinata che vede la Regione come motore di connessione tra le imprese e i mercati internazionali. Il cuore della partecipazione si concentra sul concetto di Sistema Marche, un insieme coeso di aziende che non si limitano a esportare prodotti, ma propongono un intero ecosistema basato sulla tracciabilità e sulla gestione sostenibile delle risorse.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pesca marchigiana a Barcellona: 10 eccellenze puntano al mondo Notizie correlate Leggi anche: Bastoni e Julian Alvarez puntano al trasferimento al Barcellona. Pesca e acquacoltura, la Campania protagonista al Seafood di BarcellonaLe eccellenze ittiche della Campania sbarcano a Barcellona in occasione del Seafood Expo Global, in programma dal 21 al 23 aprile, la fiera leader... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sistema Marche protagonista al Seafood Expo Global: qualità, competenza e sostenibilità al centro della scena internazionale; Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca; Le Marche protagoniste al Seafood Expo Global di Barcellona. Pesca e acquacoltura, la Campania protagonista al Seafood di BarcellonaLe eccellenze ittiche della Campania sbarcano a Barcellona in occasione del Seafood Expo Global, in programma dal 21 al 23 aprile, la fiera leader mondiale dedicata al settore ittico. All’interno dell ... salernotoday.it Fiera del settore ittico a Barcellona, partecipano dieci aziende marchigianeLe Marche portano dieci aziende ittiche alla Seafood Expo Global di Barcellona, in programma da oggi a mercoledì, la più grande fiera mondiale del settore. (ANSA) ... ansa.it FISPAS MARCHE: VERSO IL RITORNO DELLA TROTA FARIO! Grandi notizie per il mondo della pesca marchigiana! Una delegazione della FIPSAS Marche, guidata dal Presidente Luigi Soriani e dal Segretario Adriano Togni, ha incontrato l’Assessor facebook