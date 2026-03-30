La saturnia del pero è la falena più grande in Europa con un'apertura alare di oltre 15 cm | dove vederla in Italia

La saturnia del pero, nota anche come pavonia maggiore, è la falena più grande d’Europa, con un'apertura alare che supera i 15 centimetri. In Italia si può osservare in alcune aree dove le condizioni ambientali sono favorevoli, anche se l’insetto è considerato piuttosto raro. La sua presenza viene segnalata principalmente in zone boschive e nelle campagne adiacenti.

La saturnia del pero o pavonia maggiore è la falena più grande d’Europa, con oltre 15 cm di apertura alare. Presente anche in Italia, non è facile da vedere, vive in ambienti alberati e ha quattro grandi “occhi” sulle ali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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