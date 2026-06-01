La partita per Gabriele compie dieci anni

Da lanazione.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 13 si è celebrato il decimo anniversario della morte di Gabriele. La famiglia e amici si sono riuniti per ricordarlo con una cerimonia semplice. Sono stati deposti fiori e sono stati condivisi ricordi tra chi lo ha conosciuto. Nessuna attività pubblica è stata organizzata in questa occasione. La data è rimasta impressa nel cuore di chi gli è stato vicino, mantenendo vivo il suo ricordo.

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Dieci anni senza Gabriele, ma con un ricordo che continua a essere vivo più che mai. Sabato 13 giugno, al campo Calvani di San Giovanni, andrà in scena "La partita per Gabriele, insieme ieri, oggi e sempre", un evento organizzato dall’ Associazione Gabriele D’Uva per celebrare la memoria del giovane sangiovannese prematuramente scomparso a causa di una grave malattia attraverso lo sport, la musica e la solidarietà. L’appuntamento è fissato per le ore 19 e si preannuncia come uno dei momenti più significativi dell’inizio dell’estate valdarnese. Lo slogan scelto per l’iniziativa racchiude il significato più autentico della serata: "Dieci anni senza Gabriele, ma la sua amicizia gioca ancora con noi: la partita di ieri, oggi e sempre". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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