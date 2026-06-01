la partita per gabriele compie dieci anni

Notizia in breve

Sabato 13 si è celebrato il decimo anniversario della morte di Gabriele. La famiglia e amici si sono riuniti per ricordarlo con una cerimonia semplice. Sono stati deposti fiori e sono stati condivisi ricordi tra chi lo ha conosciuto. Nessuna attività pubblica è stata organizzata in questa occasione. La data è rimasta impressa nel cuore di chi gli è stato vicino, mantenendo vivo il suo ricordo.