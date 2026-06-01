La partita per Gabriele compie dieci anni
Sabato 13 si è celebrato il decimo anniversario della morte di Gabriele. La famiglia e amici si sono riuniti per ricordarlo con una cerimonia semplice. Sono stati deposti fiori e sono stati condivisi ricordi tra chi lo ha conosciuto. Nessuna attività pubblica è stata organizzata in questa occasione. La data è rimasta impressa nel cuore di chi gli è stato vicino, mantenendo vivo il suo ricordo.
Dieci anni senza Gabriele, ma con un ricordo che continua a essere vivo più che mai. Sabato 13 giugno, al campo Calvani di San Giovanni, andrà in scena "La partita per Gabriele, insieme ieri, oggi e sempre", un evento organizzato dall’ Associazione Gabriele D’Uva per celebrare la memoria del giovane sangiovannese prematuramente scomparso a causa di una grave malattia attraverso lo sport, la musica e la solidarietà. L’appuntamento è fissato per le ore 19 e si preannuncia come uno dei momenti più significativi dell’inizio dell’estate valdarnese. Lo slogan scelto per l’iniziativa racchiude il significato più autentico della serata: "Dieci anni senza Gabriele, ma la sua amicizia gioca ancora con noi: la partita di ieri, oggi e sempre". 🔗 Leggi su Lanazione.it
DELIA E GABRIELE - IL REGALO PERFETTO
Notizie e thread social correlati
Omicidio Cerciello, condanna a dieci anni per Gabriele Natale HjorthDopo sette anni di udienze, tre processi di appello e altrettanti giudizi di Cassazione, si è giunti alla condanna di dieci anni di reclusione per...
Confindustria Romagna compie dieci anniIl primo ottobre 2016, le associazioni territoriali di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena si sono unite dando vita a Confindustria Romagna.
Argomenti più discussi: La partita per Gabriele compie dieci anni; Gabriele Paolieri saluta il calcio: Chiudo un cerchio riportando il Tavola in Prima Categoria; Ultimo atto della semifinale playoff per la Logiman Orzinuovi a Caserta; Gabriele Procida: Non so se ci sarà spazio per me.
La partita per Gabriele compie dieci anniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it
Una rissa a colpi di cinture, lanci di petardi, pietre, estintori. Una violenza cieca non solo verso i rivali ma anche rivolta alle forze dell'ordine, schierate per dividere i gruppi ed evitare il peggio. Sono una ventina i minuti di follia fotografati nell'ordinanza, con cui l x.com
Torriani e Zeroli sono stati convocati nella nazionale italiana Under 21 per l'amichevole contro l'Albania dell'8 giugno. reddit