Dopo sette anni di udienze, tre processi di appello e altrettanti giudizi di Cassazione, si è giunti alla condanna di dieci anni di reclusione per Gabriele Natale Hjorth nell’ambito del caso dell’omicidio Cerciello. La vicenda ha coinvolto numerosi passaggi giudiziari, ciascuno con le proprie decisioni, fino alla sentenza definitiva. La procedura si è conclusa con questa sentenza, che definisce la posizione dell’imputato nel procedimento penale.

Sette anni di udienze, tre processi d'appello e altrettanti giudizi di Cassazione. E alla fine la condanna, esattamente a dieci anni, undici mesi e venticinque giorni, per Gabriele Natale Hjorth, l'americano accusato di concorso anomalo nell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma nel luglio del 2019. A chiudere il cerchio, stabilendo la pena definitiva, è stata la prima sezione penale della Suprema Corte. E così Hjorth, già ai domiciliari a casa della nonna a Fregene, nelle scorse ore è stato accompagnato in carcere dai carabinieri del Nucleo investigativo. Già passata in giudicato, invece, la condanna a 15 anni nei confronti di Elder Lee Finnegan, considerato esecutore materiale del delitto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Cerciello, condanna a dieci anni per Gabriele Natale Hjorth

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Omicidio #Cerciello. Condanna definitiva anche per Gabriele Natale #Hjorth. Il giovane, responsabile di concorso anomalo nell'omicidio del vicebrigadiere accoltellato nel luglio 2019, sconterà in carcere a Roma la pena residua della condanna a 10 anni, 1 x.com