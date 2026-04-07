Confindustria Romagna compie dieci anni

Il primo ottobre 2016, le associazioni territoriali di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena si sono unite dando vita a Confindustria Romagna. Dopo dieci anni, l’organizzazione si appresta a festeggiare il traguardo con un evento pubblico e altre iniziative distribuite nel corso del 2026. La celebrazione coinvolgerà cittadini e aziende della regione, segnando il decennio dalla nascita dell’associazione.

. L’associazione, nata il primo ottobre 2016 dall’unione delle territoriali di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, si prepara a celebrare il traguardo con un evento aperto alla cittadinanza e una serie di iniziative lungo tutto il 2026. Oggi raggruppa 870 aziende, 45mila dipendenti e un fatturato aggregato di circa 25 miliardi. Per l’anniversario, spiegano dall’associazione, è stato creato un logo celebrativo con due versioni: una accompagnata dallo slogan, ‘Una storia cominciata cento anni fa’, guarda alle origini dell’associazionismo industriale romagnolo, che risale alla prima metà del Novecento; l’altra è rivolta al futuro con lo slogan ‘Ten - Territori Eccellenze Network’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confindustria Romagna compie dieci anni Leggi anche: Un impero da 25 miliardi di euro e 45mila dipendenti: il "modello Romagna" compie dieci anni Leggi anche: Dieci anni di Confindustria Romagna: un gigante da 25 miliardi di fatturato e 45mila dipendenti Temi più discussi: Confindustria Romagna compie dieci anni; Confindustria Romagna compie dieci anni e si prepara a celebrare il traguardo; 870 aziende e 45mila lavoratori: il motore dell'industria romagnola festeggia dieci anni; Tecnologia romagnola alla conquista degli Usa: i giganti americani investono sul brevetto nato a Cesenatico. Confindustria Romagna compie dieci anni e si prepara a celebrare il traguardoConfindustria Romagna compie dieci anni. L'associazione, nata il primo ottobre 2016 dall'unione delle territoriali di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, si prepara a celebrare il traguardo con un evento ... ansa.it Confindustria Romagna compie 10 anni. Il presidente Riciputi: Viviamo tempi incerti e complessiConfindustria Romagna si prepara a celebrare nel 2026 i dieci anni di attività. L'Associazione è nata infatti il 1° ottobre 2016 dall’unione delle ... chiamamicitta.it Export come misura chiave per il successo delle imprese: il 42% delle aziende associate a Confindustria Romagna porta oltreconfine i... - facebook.com facebook