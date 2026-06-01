La parte più complessa? Non lesionare i nervi

Un bambino, accompagnato dal padre e dal nonno, è stato visitato in ambulatorio. Il padre ha riferito che il bambino soffre di dolore e ha una scoliosi. L'esame TAC ha rivelato un buco in una vertebra. La parte più difficile dell’intervento sarà evitare di lesionare i nervi.

"Sono arrivati in ambulatorio il bimbo, il papà e il nonno. Il padre racconta del dolore del bimbo che ha anche una scoliosi: guardo la tac e vedo che c’è un buco in una vertebra. Dico che secondo il mio parere la causa di tutto è proprio questo buco – racconta il professor Alessandro Gasbarrini, direttore dell’Unità operativa di Chirurgia vertebrale del Rizzoli –. Bisogna portarlo via. Si aspettavano che dessi loro tempi di attesa lunghi, ma dico che si può fare il 29 maggio. Il padre raggiante, il bambino, molto triste, continuava a dire: ma proprio il 29?". A quel punto Gasbarrini ha cercato di capire che cosa non andava in quella data: "Mi ha risposto che voleva andare a vedere la parata del 2 giugno a Roma e se lo operavo non poteva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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