Un team di ricercatori ha pubblicato una mappa tridimensionale dettagliata dei nervi del clitoride, basata su immagini ad alta risoluzione. Questa ricostruzione offre una visione più precisa della rete nervosa rispetto alle precedenti rappresentazioni, che si basavano su dati parziali o teorici. Lo studio rappresenta un passo avanti nella comprensione dell’anatomia di questa zona, spesso poco esplorata in modo approfondito.

Un gruppo di ricerca dell’Amsterdam UMC ha svelato una ricostruzione tridimensionale ad alta risoluzione della rete nervosa del clitoride, superando decenni di approssimazioni anatomiche. Attraverso l’uso di tecnologie a raggi X con sincrotrone su due campioni post-mortem, gli scienziati hanno mappato una struttura molto più complessa di quanto descritto dai manuali medici tradizionali. Questa scoperta scientifica, attualmente disponibile come preprint sulla piattaforma bioRxiv, corregge visioni obsolete che per trent’anni hanno considerato l’organo in modo riduttivo. La precisione millimetrica ottenuta permette di visualizzare cinque tronchi nervosi principali nel glande, con diametri che oscillano tra lo 0,2 e lo 0,7 millimetri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mappa 3D dei nervi clitoridei: svelata la complessa rete segreta

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