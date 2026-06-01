Erin Brockovich ha avviato un progetto per mappare i data center. L’attivista ambientalista ha spiegato che molte strutture di questo tipo sono sparse sul territorio senza una chiara identificazione. La mappatura mira a raccogliere dati sulla posizione e le caratteristiche di questi impianti. Finora, sono stati individuati numerosi data center in diverse aree, ma non esiste un database completo e aggiornato.

La nota attivista ambientalista ha avviato un progetto per mapparli, visto che spesso le costruzioni iniziano senza che gli abitanti siano avvisati Brockovich ha spiegato che da tempo sentiva le persone raccontare di data center costruiti nelle loro comunità senza che fossero state informate. Ha avviato l’iniziativa il 27 aprile, chiedendo a chiunque fosse preoccupato per un data center costruito vicino a casa sua di segnalarglielo. In poco più di un mese ha ricevuto 3674 segnalazioni. Sulla mappa consultabile sul suo sito al momento ci sono 33 data center attivi, 53 in costruzione e 34 progetti in attesa di essere approvati. L’obiettivo del progetto, dice Brockovich, è aiutare le persone a rendersi conto e comprendere la rapidità con cui i data center si stanno moltiplicando negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La nuova missione di Erin Brockovich riguarda i data center

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