Dei cannoni per sparare i data center in orbita lunare Ecco la nuova idea di Musk

Elon Musk ha annunciato un progetto che prevede l'installazione di cannoni elettromagnetici sul suolo lunare, destinati a lanciare in orbita data center. L'obiettivo è aumentare la capacità di calcolo richiesta dall'intelligenza artificiale, sfruttando strumenti di lancio innovativi e posizionati direttamente sul satellite naturale. La proposta si inserisce tra le iniziative per migliorare l'infrastruttura di supporto alle tecnologie digitali.

Elon Musk ha lanciato un’altra impresa (apparentemente) impossibile: usare cannoni elettromagnetici, direttamente posizionati sul suolo lunare, per mettere in orbita i data center necessari a sostenere la crescente domanda di capacità di calcolo dell’IA. L’annuncio è arrivato durante una presentazione in cui Musk ha svelato Terafab, una joint venture da 20-25 miliardi di dollari tra Tesla, SpaceX e xAI, progettata per produrre oltre un terawatt di capacità computazionale per l’intelligenza artificiale ogni anno. Il nome non è un acronimo, ma il risultato della fusione tra “tera”, l’unità di misura, con “fab”, abbreviazione anglosassone di fabrication. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dei cannoni per sparare i data center in orbita lunare. Ecco la nuova idea di Musk Articoli correlati Data center spaziali. Lo scontro tra Musk e Altman si sposta in orbitaLo scontro tra Elon Musk e Sam Altman potrebbe spostarsi oltre l’orbita terrestre. Leggi anche: Elon Musk fonde SpaceX e xAI: nasce colosso dei data center spaziali