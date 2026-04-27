Supermicro inaugura il più grande campus della Silicon Valley | la nuova struttura DCBBS per promuovere la realizzazione di data center di IA di nuova generazione

Supermicro ha aperto il suo nuovo campus nella Silicon Valley, che si trova nella zona di San Francisco. La struttura, denominata DCBBS, è la più grande tra quelle dell’azienda nella regione. La costruzione si concentra sulla promozione di data center per l’intelligenza artificiale di nuova generazione. La sede rappresenta la quarta presenza di Supermicro nella Bay Area. La struttura è destinata a sviluppare e supportare tecnologie avanzate nel settore dei data center.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE La quarta sede nella Bay Area di San Francisco creerà centinaia di posti di lavoro negli Stati Uniti, amplierà la produzione nazionale per potenziare la capacità delle infrastrutture statunitensi in ambito tecnologico e di intelligenza artificiale SAN JOSE, California, 27 aprile 2026 PRNewswire — Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni complete per IA, imprese, storage e 5GEdge con Data Center Building Block Solutions ® (DCBBS) ottimizzate, ha annunciato oggi l’inaugurazione della sede più grande degli Stati Uniti, con il campus DCBBS avanzato e un significativo allargamento delle sue attività nella Silicon Valley con l’apertura di un nuovo complesso aziendale all’avanguardia vicino alla sede centrale a San Jose, in California.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Supermicro inaugura il più grande campus della Silicon Valley: la nuova struttura DCBBS per promuovere la realizzazione di data center di IA di nuova generazione Notizie correlate Leggi anche: Il Signore degli algoritmi Peter Thiel e la nascita della nuova Silicon Valley La Silicon Valley? In fondo a destra: ecco cosa c’è dietro la nuova politica di Big TechLa recente visita in Italia di Peter Thiel ha giustamente suscitato più di una curiosità.