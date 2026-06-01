La campagna pubblicitaria di Jacquemus mostra Pamela Anderson nella sua casa, con i figli, in scene di vita quotidiana. La maison francese utilizza immagini semplici per creare un’immagine riconoscibile e immediata. La campagna si focalizza sulla quotidianità e sull’intimità, senza elementi scenografici complessi. La scelta di Anderson e dei momenti domestici rafforza il messaggio di autenticità e semplicità. La pubblicità sarà diffusa sui canali social e sui media tradizionali.

A ncora una volta Jacquemus conferma la sua cifra stilistica: trasformare la semplicità in immaginario. Il brand torna a esplorare il suo universo fatto di intimità, desiderio e suggestioni cinematografiche attraverso una nuova campagna che mette al centro la vita familiare. Per l’ultima collezione, la maison francese guidata da Simon Porte Jacquemus, ha scelto Pamela Anderson insieme ai figli Brandon Thomas Lee e Dylan Jagger Lee. Protagonisti di A Day With Pamela and Her Song: una serie di momenti spontanei e giocosi che trasformano la quotidianità in una narrazione visiva sospesa tra realtà e finzione. Pamela Anderson, tutti i beauty look. guarda le foto Pamela Anderson nella sua Pamelaissance. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nuova campagna della maison francese entra nelle mura domestiche di Pamela Anderson e racconta la sua quotidianità insieme ai figli

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