La conduttrice è tornata tra le mura domestiche con il piccolo Leonardo ma ai fan non è sfuggito un dettaglio parlante sulla sua felpa

Diletta Leotta è tornata a casa con il piccolo Leonardo, segnando il ritorno alla vita quotidiana dopo il parto. La conduttrice ha pubblicato alcune foto sui social, tra cui un’immagine che ha attirato l’attenzione dei fan: un dettaglio sulla felpa indossata da lei. La sua presenza in famiglia è stata abbastanza immediatamente notata, e l’attenzione si è concentrata sulla scelta dell’abbigliamento.

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D iletta Leotta ha finalmente varcato la soglia di casa, inaugurando ufficialmente la sua nuova vita da mamma bis. Dopo l’annuncio della nascita di Leonardo, avvenuta solo pochi giorni fa, la conduttrice ha condiviso con i suoi follower il momento più dolce: il ritorno in famiglia insieme al marito Loris Karius. Un video che cattura l’emozione pura di un nido che si allarga. Diletta Leotta, vita pubblica e privata della conduttrice. guarda le foto Diletta Leotta torna a casa con il piccolo Leonardo. Il filmato, accompagnato dalle note di Coming Home, mostra la coppia scendere dall’auto con la navicella azzurra dove riposa il piccolo. Ad attenderli c’è la primogenita Aria, che corre incontro ai genitori con l’entusiasmo travolgente di chi ha appena scoperto di essere diventata una sorella maggiore.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La conduttrice è tornata tra le mura domestiche con il piccolo Leonardo, ma ai fan non è sfuggito un dettaglio "parlante" sulla sua felpa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Spaccio di eroina tra le mura domestiche: nei guai finiscono padre e figliaRACALE – Un’attività di spaccio gestita direttamente tra le pareti domestiche, interrotta dall'intervento della polizia. Sanremo 2026, Tommaso Paradiso con il guanto di One Piece: l’omaggio che non è sfuggito ai fanSul green carpet di Sanremo 2026, non è stato l’elegante cappotto Emporio Armani sfoggiato da Tommaso Paradiso a catturare l’attenzione, quanto un... Argomenti più discussi: Diletta Leotta, il ritorno a casa dopo la nascita di Leonardo; Diletta Leotta torna a casa con Karius e il piccolo Leonardo: Back home as mom of two. Il video su Instagram; Diletta Leotta di nuovo mamma: è nato Leonardo; Diletta Leotta e Loris Karius, è nato il secondo figlio Leonardo. Diletta Leotta è tornata a casa dopo la nascita del suo secondo figlio Leonardo. Nelle immagini condivise sui social, che raccontano la gioia e la felicità di questo nuovo capitolo della sua vita privata, la conduttrice appare sorridente e serena con i bimbi e il x.com Diletta Leotta torna a casa con Leonardo: la festa di benvenuto tra fiocchi e maxi torte azzurreDiletta Leotta è appena diventata mamma per la seconda volta: ha messo al mondo il piccolo Leonardo e non potrebbe essere più felice ... fanpage.it