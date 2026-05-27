La nuova campagna di Jacquemus segue Pamela Anderson e i suoi figli in una dimensione privata costruita attraverso frammenti di vita reale

Da amica.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nuova campagna di Jacquemus trasforma la quotidianità in racconto visivo. Intitolato A day with Pamela and her son s, il progetto segue Pamela Anderson e i suoi figli in una dimensione privata, costruita attraverso frammenti di vita reale e atmosfere spontanee. GUARDA LE FOTO Pamela Anderson: da bagnina sexy a musa degli stilisti. Più che una classica campagna moda, il risultato ricorda un album di famiglia contemporaneo: immagini mosse, dettagli imperfetti e sorrisi improvvisi costruiscono una narrazione spontanea e quotidiana. Momenti di complicità e gesti non filtrati raccontano una relazione autentica, distante dalle logiche dello storytelling fashion tradizionale. 🔗 Leggi su Amica.it

la nuova campagna di jacquemus segue pamela anderson e i suoi figli in una dimensione privata costruita attraverso frammenti di vita reale
© Amica.it - La nuova campagna di Jacquemus, segue Pamela Anderson e i suoi figli in una dimensione privata costruita attraverso frammenti di vita reale
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