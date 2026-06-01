La Notte del Rosso il grande dialogo tra vino e pomodoro torna a Villa Calvanese

Torna a Villa Calvanese a Castel San Giorgio, nel cuore dell'Agro Nocerino Sarnese, La Notte del Rosso, l'evento che celebra le due anime rosse della tradizione campana: il vino e il pomodoro. Due serate — sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 — per un appuntamento che unisce cultura enogastronomica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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La Marca del Destino | Bella Despierta a su Loba y Fernanda la Reclama

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