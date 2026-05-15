Eccellenze brassicole e alta gastronomia | a Villa Calvanese torna Birra in Villa

Dal 23 al 25 maggio, Villa Calvanese si prepara ad accogliere la nuova edizione di “Birra in Villa”, un evento dedicato alle eccellenze brassicole e alla gastronomia di qualità. La manifestazione, che si svolge in una dimora settecentesca, si conferma come un appuntamento di rilievo nel panorama regionale, grazie anche al patrocinio ufficiale. Durante le tre giornate, si terranno degustazioni di birre artigianali e prodotti gastronomici selezionati, coinvolgendo produttori locali e appassionati del settore.

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