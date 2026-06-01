La notte da eroe a Parma non basta | la Roma ha deciso di scaricare Rensch per fare spazio a Dodò

La Roma ha deciso di scaricare il difensore Rensch per fare spazio a Dodò, nonostante le prestazioni positive di quest’ultimo nella notte a Parma. La squadra ha optato per questa scelta nel tentativo di rafforzare la rosa in vista delle prossime competizioni europee. Rensch, che aveva avuto un ruolo meno protagonista durante la stagione, non è stato confermato nella rosa ufficiale. La decisione è stata comunicata in vista delle sfide imminenti, con l’obiettivo di migliorare le possibilità di qualificazione alla Champions League.

La corsa della Roma verso la prossima Champions League deve moltissimo a un uomo che ha vissuto gran parte della stagione nell’ombra, ma che è stato capace di prendersi il palcoscenico nel momento più importante dell’anno. Devyne Rensch ha letteralmente svoltato la decisiva trasferta contro il Parma, entrando dalla panchina per firmare prima la rete del momentaneo 2-2 e poi procurandosi il calcio di rigore decisivo, trasformato successivamente da Malen. Quei tre punti pesantissimi hanno blindato il piazzamento europeo dei giallorossi, eppure l’eroe per caso della notte emiliana potrebbe aver già scritto l’ultimo capitolo della sua avventura nella Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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