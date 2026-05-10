Pagelle Parma Roma | Rensch dà la scossa vincente Malen segna ma sbaglia anche tanto Partita eroica dei ducali VOTI

Da calcionews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Parma e Roma, Rensch ha segnato il gol decisivo, mentre Malen ha trovato la rete ma ha anche commesso diversi errori. I protagonisti del confronto, valido per la 36ª giornata, sono stati valutati con voti che riflettono le loro performance sul campo. La partita si è conclusa con una vittoria difficile ma importante per i ducali, che hanno mostrato determinazione e coraggio.

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