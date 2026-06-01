La Norvegia supera la Svezia nel riscaldamento della Coppa del Mondo

La Norvegia ha battuto la Svezia 3-1 in un’amichevole casalinga, l’unica prima dell’inizio della fase finale della Coppa del Mondo. È la prima qualificazione della Norvegia alla fase finale del torneo dal 1998.

2026-06-01 23:42:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: La Norvegia ha vinto 3-1 contro la vicina Svezia nell’unica partita casalinga di riscaldamento prima di raggiungere la prima fase finale della Coppa del Mondo dal 1998. Alexander Isak è andato a segno per la Svezia, ma il gol dell’attaccante del Liverpool è stato una mera consolazione dopo che la Norvegia si era portata in vantaggio per 3-0. Jorgen Strand Larsen ha portato la Norvegia in vantaggio otto minuti dall’inizio della gara all’Ulleval Stadion di Oslo, e il vantaggio dei padroni di casa è stato raddoppiato da uno splendido gol di Antonio Nusa 11 minuti più tardi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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