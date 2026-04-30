Philip Lindvisk-Fløtten, biatleta nato nel 2006, ha deciso di rappresentare la Svezia invece della Norvegia. La sua partecipazione ai Mondiali junior di Arber gli ha regalato tre medaglie in tre gare individuali, tra cui un oro. La sua scelta di nazionalità e i risultati ottenuti lo pongono tra i nomi più promettenti nel panorama del biathlon scandinavo. La sua carriera continua a suscitare interesse tra gli addetti ai lavori.

Quello di Philip Lindvisk-Fløtten è uno dei nomi più chiacchierati nell’ambito del biathlon. Lo scandinavo, classe 2006, è stato l’attore protagonista dei Mondiali junior di Arber, nei quali si è fregiato di tre medaglie in altrettante gare individuali, compresa una d’oro. Ultimamente non si è parlato di lui solo relativamente ai risultati, bensì anche (e soprattutto) per la sua cittadinanza. Difatti il teenager nordico è originario di Lillehammer ed è cresciuto in Norvegia. La mamma, tuttavia, proviene dalla Svezia e lui ha deciso di cominciare la propria carriera proprio sfruttando il passaporto del ramo materno. Un norvegese che vince a livello junior non fa notizia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, il ‘predestinato’ Philip Lindvisk-Fløtten sceglie la Svezia e non la Norvegia. Strada spianata verso la Coppa del Mondo

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