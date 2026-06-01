La Nazionale più giovane di sempre a Coverciano il metodo Baldini | regole empatia e disciplina

Da calcionews24.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nazionale più giovane di sempre si allena a Coverciano sotto la guida del commissario tecnico ad interim Baldini. Le sessioni si concentrano su un approccio che combina regole rigide, empatia e disciplina. La squadra, composta da molti giovani, segue un programma strutturato che mira a sviluppare le competenze individuali e di gruppo. Non sono stati annunciati cambiamenti nelle convocazioni, e l’attenzione rimane sulla preparazione tecnica e tattica in vista delle prossime competizioni.

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La Nazionale più giovane di sempre a Coverciano, il metodo del ct ad interim Baldini: regole, empatia e disciplina. Tutto sul ritiro dell’Italia. La Gazzetta dello Sport ci porta all’interno del ritiro della Nazionale a Coverciano, illustrando il metodo e le regole adottate dal commissario tecnico ad interim Silvio Baldini. L’obiettivo è valorizzare l’ Italia più giovane di sempre, con un’età media di appena 20 anni e mezzo, puntando su empatia, condivisione e disciplina, piuttosto che su imposizioni rigide. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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