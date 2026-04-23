Le regole di Baldini per la Nazionale | stanze doppie cellulari nel cassetto e pesatura obbligatoria L’anti-calcio moderno

Da ilnapolista.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Silvio Baldini si trova al momento alla guida temporanea della nazionale, in attesa di una nomina ufficiale. Per le prossime amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia, ha imposto alcune regole ai calciatori, tra cui l’utilizzo di stanze doppie e il divieto di portare cellulari fuori dal cassetto. Inoltre, è prevista una pesatura obbligatoria prima delle partite. Queste misure fanno parte di un approccio che si discosta dal calcio più offensivo e spettacolare.

Silvio Baldini non è ancora ct della Nazionale a tutti gli effetti — è il traghettatore, il Di Biagio della situazione, l’uomo che guiderà l’Italia nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia in attesa che la Figc trovi un presidente e il presidente trovi un allenatore vero. Ma nel frattempo ha deciso di fare a modo suo. E il suo modo è esattamente quello che ci si aspettava dall’uomo che ha definito il calcio italiano in mano ai lestofanti: regole spartane, zero privilegi, ritorno alle origini. Le nuove regole per il ritiro di Coverciano sono queste: nessun calciatore potrà stare in stanza da solo. Tutti in camera doppia, i portieri addirittura in tripla.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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