Le regole di Baldini per la Nazionale | stanze doppie cellulari nel cassetto e pesatura obbligatoria L’anti-calcio moderno

Silvio Baldini si trova al momento alla guida temporanea della nazionale, in attesa di una nomina ufficiale. Per le prossime amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia, ha imposto alcune regole ai calciatori, tra cui l’utilizzo di stanze doppie e il divieto di portare cellulari fuori dal cassetto. Inoltre, è prevista una pesatura obbligatoria prima delle partite. Queste misure fanno parte di un approccio che si discosta dal calcio più offensivo e spettacolare.

Silvio Baldini non è ancora ct della Nazionale a tutti gli effetti — è il traghettatore, il Di Biagio della situazione, l’uomo che guiderà l’Italia nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia in attesa che la Figc trovi un presidente e il presidente trovi un allenatore vero. Ma nel frattempo ha deciso di fare a modo suo. E il suo modo è esattamente quello che ci si aspettava dall’uomo che ha definito il calcio italiano in mano ai lestofanti: regole spartane, zero privilegi, ritorno alle origini. Le nuove regole per il ritiro di Coverciano sono queste: nessun calciatore potrà stare in stanza da solo. Tutti in camera doppia, i portieri addirittura in tripla.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Le regole di Baldini per la Nazionale: stanze doppie, cellulari nel cassetto e pesatura obbligatoria. L’anti-calcio moderno Notizie correlate Le regole di Silvio Baldini per la Nazionale: nessuno potrà più stare in stanza da soloIl ct dell'Under 21, Baldini, guiderà l'Italia per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia. Di Carlo apre il cassetto dei ricordi: «Al Chievo gli anni migliori, alla Sampdoria in pochi mesi successe di tutto! Ecco la verità sul calcio di Baldini»Calciomercato Juve: piano Bernardo Silva attivato! Presentato il progetto per convincerlo a trasferirsi a Torino, spicca l’ingaggio fuori parametri... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: All’Auditorium di Roma Carrère dialoga con Roth; Un percorso per inserire chi sbaglia. Convenzione col comune di Argenta; Il Natale della Città Eterna: dal Campidoglio al Quadraro tra arte, bande e musei; Ponte Nona, cane antidroga scopre 12 chili di cocaina e hashish in un condominio. Due arresti. Le regole di Silvio Baldini per la Nazionale: nessuno potrà più stare in stanza da soloSilvio Baldini sa bene che alla guida della Nazionale è ad interim ma questo non gli impedirà di portare anche nella selezione maggiore le regole che ne scandiscono l'operato alla guida dell'Under 21. fanpage.it Le regole di Baldini per la Nazionale: stanze doppie, cellulari nel cassetto e pesatura obbligatoria. L’anti-calcio modernoIl ct ad interim della Nazionale introduce regole per il ritiro di Coverciano: nessuna stanza singola, smartphone vietati, orari rigidissimi. ilnapolista.it Baldini sarà il CT ad Interim della nazionale. Ecco le nuove regole stabilite dall'allenatore toscano per il ritiro: -Niente più camere singole. -Cellulari vietati durante il ritiro. -Rigidità sugli orari: dalla colazione alla cena. -Controlli quotidiani del peso per controllar - facebook.com facebook Nazione svela: “Baldini ha messo Comuzzo e Ndour in cima alla lista dei convocati della Nazionale maggiore” x.com