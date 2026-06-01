La Municipale rovina il ponte al giovane spacciatore | arrestato con 13 grammi di metanfetamine
Un giovane di 19 anni è stato arrestato con 13 grammi di metanfetamine durante un controllo della Municipale in zona turistica. Il ragazzo, residente in provincia di Cremona, era in città per il ponte del 2 giugno con amici. Gli agenti lo hanno sorpreso con la droga, che avrebbe dovuto essere venduta nella movida locale. L’arresto è avvenuto durante un'operazione di controllo nel centro della località.
Aveva deciso di passare il lungo ponte del 2 giugno con gli amici a Riccione ma gli agenti della Municipale hanno rovinato i piani a un 19enne sudamericano, residente in provincia di Cremona, sorpreso con una scorta di metanfetamine pronte per essere spacciate nella movida della Perla Verde. Il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie e thread social correlati
Bolzano: arrestato giovane con 68 grammi di cocaina e banconote falseUn giovane è stato arrestato a Bolzano con 68 grammi di cocaina e banconote false.
Aveva con sé oltre cento grammi di droga, arrestato un giovane pusherNel fine settimana, i carabinieri della compagnia di Milazzo hanno arrestato un ragazzo di 18 anni durante un servizio di controllo del territorio.