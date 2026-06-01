La Municipale rovina il ponte al giovane spacciatore | arrestato con 13 grammi di metanfetamine

Da riminitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di 19 anni è stato arrestato con 13 grammi di metanfetamine durante un controllo della Municipale in zona turistica. Il ragazzo, residente in provincia di Cremona, era in città per il ponte del 2 giugno con amici. Gli agenti lo hanno sorpreso con la droga, che avrebbe dovuto essere venduta nella movida locale. L’arresto è avvenuto durante un'operazione di controllo nel centro della località.

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Aveva deciso di passare il lungo ponte del 2 giugno con gli amici a Riccione ma gli agenti della Municipale hanno rovinato i piani a un 19enne sudamericano, residente in provincia di Cremona, sorpreso con una scorta di metanfetamine pronte per essere spacciate nella movida della Perla Verde. Il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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