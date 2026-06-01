La Municipale rovina il ponte al giovane spacciatore | arrestato con 13 grammi di metanfetamine

Notizia in breve

Un giovane di 19 anni è stato arrestato con 13 grammi di metanfetamine durante un controllo della Municipale in zona turistica. Il ragazzo, residente in provincia di Cremona, era in città per il ponte del 2 giugno con amici. Gli agenti lo hanno sorpreso con la droga, che avrebbe dovuto essere venduta nella movida locale. L’arresto è avvenuto durante un'operazione di controllo nel centro della località.